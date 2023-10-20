Для Дніпровського апеляційного суду хочуть знайти шість суддів

ВККС оголосила про тимчасове відрядження у Дніпровський апеляційний суд.

Джерело фото - Судова влада

Вища кваліфікаційна комісія суддів 20 жовтня 2023 року оголосила про відрядження (тимчасове переведення) 6 суддів загальних апеляційних судів до Дніпровського апеляційного суду.

Строк подання документів – 7 днів з дня оприлюднення оголошення.

Розгляд кандидатур, що подадуть відповідні документи, відбуватиметься 15 листопада 2023 року.

Зазначимо, що станом на жовтень у Дніпровському апеляційному суді вакантні 36 посад суддів (гранична чисельність – 60 суддів).

Нагадаємо, що у жовтні ВККС також оголосила про можливість тимчасового відрядження дев’яти суддів в Одеський апеляційний суд.

Автор В’ячеслав Хрипун

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