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Для Дніпровського апеляційного суду хочуть знайти шість суддів

ВККС оголосила про тимчасове відрядження у Дніпровський апеляційний суд.

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Для Дніпровського апеляційного суду хочуть знайти шість суддів

16:14, 20 жовтня 2023
ВККС оголосила про тимчасове відрядження у Дніпровський апеляційний суд.
Для Дніпровського апеляційного суду хочуть знайти шість суддів
Джерело фото - Судова влада
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 20 жовтня 2023 року оголосила про відрядження (тимчасове переведення) 6 суддів загальних апеляційних судів до Дніпровського апеляційного суду.

 Строк подання документів – 7 днів з дня оприлюднення оголошення.

Розгляд кандидатур, що подадуть відповідні документи, відбуватиметься 15 листопада 2023 року.

Зазначимо, що станом на жовтень у Дніпровському апеляційному суді вакантні 36 посад суддів (гранична чисельність – 60 суддів).

Нагадаємо, що у жовтні ВККС також оголосила про можливість тимчасового відрядження дев’яти суддів в Одеський апеляційний суд.

Автор В’ячеслав Хрипун

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