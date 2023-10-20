Коммунальные тарифы в Киеве в этом сезоне не будут поднимать – Кличко

В то же время городской голова отметил, что есть большая задолженность за тепло.

Учитывая сложную ситуацию в стране, городские власти столицы решили пойти на встречу горожанам. Поэтому коммунальные тарифы в Киеве в этом сезоне не будут поднимать.

Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко на канале «КИЕВ24».

«Я еще раз могу сказать и заверить, что тарифы мы поднимать в этот опальный сезон не будем», - сказал Кличко.

В то же время городской голова обратился к жителям города и призвал своевременно платить за коммунальные услуги. Ведь есть большая задолженность за тепло.

«Это более 6 миллиардов гривен, и это большие средства, и я хотел бы обратиться к вам. Оплата за услуги – это ваша поддержка жизнедеятельности нашего города», – подчеркнул мэр столицы.

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