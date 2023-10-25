В Нафтогазе считают, что следует переходить на рыночные тарифы на отопление, горячую воду и газ

Однако эту зиму Украина еще может пройти при регулируемых тарифах и действующем моратории.

В Нафтогазе считают, что следует осуществить переход к рыночным тарифам на энергетическом рынке (на отопление, горячую воду и газ). Об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев в интервью Укринформу.

Однако, по его словам, лучшее время для перехода – по окончании зимы.

«Мое личное мнение состоит в том, что чем скорее мы это сделаем, тем будет лучше. Эту зиму мы еще должны пройти в условиях регулируемых тарифов, действующего моратория. После этого мы должны вернуться к этому разговору. Безусловно, мы должны защитить население, защитить города, поэтому преждевременно об этом говорить сейчас. Но при условной стабилизации социально-экономической жизни мы должны провести эту реформу немедленно», – сказал он.

Раньше мы писали, как избежать долга за электроэнергию, когда в квартире никто не проживает.

Добавим, что коммунальные тарифы в Киеве в этом сезоне не будут подниматься.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.