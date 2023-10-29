Взимку ціни на газ як для населення, так і для підприємств не зміняться, — Чернишов

Зиму Україна пройде з регульованими цінами.

Цієї зими не буде збільшення тарифів на газ як для населення, так і для підприємств теплокомуненерго. Про це заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов в інтерв'ю «Радіо Свобода».

За його словами, зиму Україна пройде з регульованими цінами.

«Наступну зиму ми будемо жити все ж таки в регульованих цінах. Тобто ціни не збільшуються як для населення, так і для підприємств теплокомуненерго. В цьому плані не треба перейматися цим питанням. Але, якщо говорити про розвиток енергетичної системи України, модернізацію, кроки вперед, то маємо дбати про питання, які стосуються все ж таки ринку енергії і впровадження ринкових механізмів"» - наголосив Чернишов.

При цьому, він зазначив, що це питання має вирішуватися виключно при стабілізації ситуації в Україні.

«Це, безумовно, питання, яке має вирішуватися виключно при стабілізації ситуації, в першу чергу військової стабілізації. Тому я б зараз його не піднімав, щоб нікого не лякати. Але, безумовно, для того, щоб розвинути суттєво енергетичну структуру, інфраструктуру України, маємо запроваджувати ринкові механізми. І, безумовно, ця реформа є ключовою», - зазначив Чернишов.

Він також наголосив, що війна є обмеженням для того, щоб запроваджувати такі речі.

«Війна, безумовно, є обмеженням для того, щоб запроваджувати такі речі. Ми не можемо запроваджувати ринок до моменту, коли ми не подбали про кожного громадянина, до моменту, коли ми не захистили ті верстви населення, які цього потребують. Тільки тоді маємо можливість включати ці механізми. Тому я б не сказав, що тільки війна є обмеженням. Обмеженнями є й інші речі… захист тих наших споживачів, які потребують підтримки», - наголосив Чернишов.

Раніше ми писали, що у Нафтогазі вважають, що варто переходити на ринкові тарифи на опалення, гарячу воду та газ.

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