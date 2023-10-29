Зловмисник представився «працівником Інтерполу»: Тищенко підтвердив напад на себе у Львівській області

Депутат заявив, що тілесні пошкодження він уже зняв, і з приводу нападу відкрито кримінальне провадження.

Як ми повідомляли раніше, у Львівській області стався напад на скандального народного депутата Миколу Тищенка.

Нардеп заявив, що напад на нього здійснив чоловік, який представився співробітником Інтерполу — міжнародної організації кримінальної поліції. Про це він сказав у коментарі hromadske.

«Нападник, який представився працівником Інтерполу, вдарив мене зі спини. Тому удар був сильним та неочікуваним», — зазначив він.

Депутат додав, що тілесні пошкодження він уже зняв, і з приводу нападу відкрито кримінальне провадження. Тищенко переконаний, що «з плечем розберуться лікарі, а з винним — закон».

Зазначається, що напад стався в місті Брюховичі, куди Тищенко 28 жовтня прибув «з'ясовувати конфліктні земельні питання».

Депутат у коментарі заявив, що «в тилу під шумок війни намагаються вкрасти державну землю». Мовляв, заради заволодіння землею, на якій розташований пансіонат, група людей «виселяє хворих бабусів та дідусів на вулицю».

«Вони навмисно з наміром тиску відключають в закладі світло, а деякі літні пацієнти підключені до апаратів ШВЛ. Самі розумієте, до чого це може призвести. Хочу зазначати, що серед постраждалих є родичі військових», — заявив Тищенко.

У самому пансіонаті поки не коментували інцидент.

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