Землю накрыла сильнейшая магнитная буря: сколько она будет продолжаться

Сильная магнитная буря продлится 29 и 30 октября.

В воскресенье, 29 октября, Землю накрыла сильнейшая магнитная буря в этом месяце и одна из самых мощных за 2023 год. Об этом сообщил Meteoagent.

Сильная магнитная буря продлится 29 и 30 октября. Сила магнитной бури сегодня, 29 октября, достигнет 7 баллов, что случается крайне редко. Мощность большинства бурь не превышает 5 баллов. Активность Солнца 30 октября достигнет 6 баллов.

Магнитные бури оказывают влияние на самочувствие метеозависимых людей. Поэтому в эти дни будут плохо чувствовать себя владельцы хронических болезней, беременные женщины и пожилые люди.

Метеозависимые люди могут ощутить следующие последствия магнитной бури: головные боли, головокружение, тошноту, повышенное давление, бессонница, слабость, боль в спине и суставах и раздражительность.

Медики рекомендуют соблюдать здоровый образ жизни: отказаться от кофе, алкоголя и энергетических напитков, ложиться спать в одно и то же время и спать минимум 7 часов. Также следует больше времени проводить на свежем воздухе, много гулять.

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