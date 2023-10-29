У Білому домі не виключають розширення війни на Близькому сході

У адміністрації Байдена зазначили, що бачать «підвищений ризик» розширення військового конфлікту на Близькому Сході.

Білий дім заявив, що бачить «підвищений ризик» розширення військового конфлікту на Близькому Сході – через те, що іранські проксі-сили продовжують атакувати дислоковані в регіоні американські війська. Про це повідомляє CNN.

«Ми не втрачаємо пильності, тому що бачимо підвищені загрози нашим військам по всьому регіону і підвищений ризик поширення цього конфлікту на інші частини регіону. Ми робимо все, що в наших силах, щоб стримати і запобігти цьому», – заявив радник з національної безпеки Джейк Салліван.

Відповідаючи на запитання про удари американських військових у відповідь, Салліван сказав: «Якщо атаки триватимуть, ми відповімо, і я думаю, що іранці розуміють наше послання».

«Ми, звичайно, вживаємо всіх необхідних заходів для захисту наших сил, посилення нашої пильності і співпраці з іншими країнами регіону, щоб спробувати утримати цей конфлікт, який зараз відбувається в Ізраїлі і Газі, від переростання в регіональний конфлікт. Але ризик є реальним», – сказав Салліван.

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