Как получить выписку из Реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах: объяснение

Стало известно, как получить выписку и убедиться, что заявление действительно рассмотрено и проработано.

Министерство внутренних дел разъяснило, как получить выписку из Реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах и убедиться, что заявление действительно рассмотрено и проработано. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Так, для получения выписки из Реестра необходимо обратиться в МВД Украины – с помощью электронной почты или предоставить письменное обращение по адресам, указанным в видео.

Все запросы рассматриваются и прорабатываются сотрудниками МВД Украины.

Перед подачей заявления на выписку из Реестра целесообразно пересмотреть на сайте МВД в разделе «Пропавшие граждане и дети» информацию о пребывании в розыске пропавшего лица по категории «пропавший без вести».

Поскольку при отсутствии информации о розыске, сведения в Реестре тоже будут отсутствовать. В таком случае необходимо обратиться в орган досудебного расследования, в котором находится уголовное производство по установлению причины не объявления пропавшего в розыск.

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