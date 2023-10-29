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  1. В Украине

Оборонные пакеты и не только: Зеленский заявил, что ноябрь и декабрь должны стать весомыми для Украины

21:17, 29 октября 2023
Президент анонсировал подготовку к важным шагам, которые будут предприняты уже в начале ноября.
Оборонные пакеты и не только: Зеленский заявил, что ноябрь и декабрь должны стать весомыми для Украины
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Президент Владимир Зеленский заявил, что этот ноябрь и декабрь должны стать весомыми для Украины. Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.

«Уже готовимся к важным шагам, запланированным на первые недели ноября. Вообще этот ноябрь и декабрь должны стать весомыми для Украины.

Это и новые оборонные пакеты, развитие наших отношений с Европейским Союзом. Готовим и международные мероприятия, запланированные на Украине. Активность нашей работы с партнерами будет неизменной», – отметил Президент.

Зеленский назвал хорошей новостью в итоге встречи по Формуле мира на Мальте согласования заявления сопредседателей саммита. Он назвал это заявление базовым и соединяющим.

«Это правильный сигнал. Что бы ни происходило в мире, главное – это единение ради реальной силы международного права, потому что это – единение ради справедливости для Украины и всех стран и народов, которые могут подвергнуться агрессии», – сказал он.

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