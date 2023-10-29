Шукали євреїв: в рф натовп дагестанців увірвався в аеропорт Махачкали через рейс з Ізраїлю, фото і відео

Спочатку натовп вимагав документи у пасажирів, які виходили з аеропорту, щоб перевірити, чи не є вони громадянами Ізраїлю, а пізніше взагалі увірвався в будівлю та почав «пошуки євреїв».

У Махачкалі в рф 29 жовтня учасники антисемітської акції увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак з Тель-Авіва, шукаючи євреїв. Відео публікують в мережі.

Так, під аеропортом Махачкали зібрався натовп місцевих жителів, які нібито чекали пасажирів рейсу з Тель-Авіва. Ймовірно, мова йшла про рейс компанії "Ред Вінгс", який мав прибути о 19:00. За даними Flight Radar, він приземлився о 19:17.

Спочатку натовп вимагав документи у пасажирів, які виходили з аеропорту, щоб перевірити, чи не є вони громадянами Ізраїлю, а пізніше взагалі увірвався в будівлю та почав «пошуки євреїв».

На оприлюднених відео можна побачити натовп, який бігає всередині аеропорту та вривається у різні кімнати та кабінети, щоб знайти пасажирів, які нібито прилетіли з Ізраїлю. Водночас можна помітити, і про це також пишуть російські ЗМІ, що місцева поліція нічого не робить.

Повідомляється, що адміністрація аеропорту запропонувала натовпу визначити трьох людей, які з камерами зайдуть в салон літака, щоб упевнитися, що там немає громадян Ізраїлю. Тим часом натовп вже зібрався біля літака.

Натомість слідчий комітет рф порушив кримінальну справу за фактом подій в аеропорту Махачкали. В аеропорт також прибули додаткові підрозділи місцевої поліції.

Декілька ізраїльтян з рейсу, який приземлився в Махачкалі, були ізольовані та взяті під охорону в аеропорту Дагестану. Про це повідомляє Times of Israel з посиланням на ізраїльського чиновника.

«Обмежену кількість ізраїльтян і євреїв наразі ізольовано і перебувають під охороною в аеропорту. Ми працюємо над тим, щоб вони вирушили стикувальним рейсом до Москви, щойно дозволять умови. Співробітники служби безпеки Ізраїлю та посол Ізраїлю працюють із місцевими органами безпеки», - сказав ізраїльський чиновник.

Росавіація у свою чергу пише, що аеродром Махачкали звільнений від людей, які несанкціоновано проникли туди.

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