В Україні скоротили термін проходження ВЛК

В МОЗ назвали нові терміни проходження військово-лікарської комісії.

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В Україні скоротили терміни проходження військово-лікарської комісії для військовозобов'язаних, надаючи їм лише чотири дні на медичний огляд. Цю інформацію оприлюднила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

З метою впровадження цього змін, проводяться реформи у Військово-лікарській комісії (ВЛК) за різними напрямами, включаючи юридичний, організаційний та цифровий аспекти.

Важливою частиною реформи є оновлені специфікації та умови закупівель медичних послуг за пакетом "Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки". Ці зміни передбачають встановлення максимальних строків проведення різних медичних досліджень для військовозобов'язаних, а саме:

медичний огляд стосовно придатності до військової служби - не більше як 4 робочі дні;

лабораторні дослідження - не більш як 3 робочі дні;

інструментальні дослідження - не більш як 3 робочі дні.

Міністерство охорони здоров'я разом з Національною службою здоров'я планує надавати ці послуги на основі цих термінів.

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