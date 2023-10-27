В Украине сократили срок прохождения ВВК

В Минздраве назвали новые сроки прохождения военно-врачебной комиссии.

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В Украине сократили сроки прохождения военно-врачебной комиссии для военнообязанных, предоставляя им только четыре дня на медицинский осмотр. Эту информацию обнародовала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

С целью внедрения этого изменений, проводятся реформы в Военно-врачебной комиссии (ВВК) по разным направлениям, включая юридический, организационный и цифровой аспекты.

Важной частью реформы являются обновленные спецификации и условия закупок медицинских услуг по пакету "Медицинский осмотр лиц, который организуется территориальными центрами комплектования и социальной поддержки". Эти изменения предусматривают установление максимальных сроков проведения различных медицинских исследований для военнообязанных, а именно:

- медицинский осмотр относительно пригодности к военной службе - не более 4 рабочих дней;

- лабораторные исследования - не более 3 рабочих дней;

- инструментальные исследования - не более 3 рабочих дней.

Министерство здравоохранения вместе с Национальной службой здоровья планирует предоставлять эти услуги на основе этих сроков.

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