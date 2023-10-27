В Гоструда отметили, что законодательством о труде не предусмотрена обязанность работника сообщать работодателю о своем местонахождении и получении статуса беженца или признании его лицом, нуждающимся во временной защите.

Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда объясняет, может ли работник при получении статуса беженца в другой стране продолжать находиться в трудовых отношениях.

Отмечается, что законодательством о труде не предусмотрена обязанность работника сообщать работодателю о своем местонахождении и получении статуса беженца или признании его лицом, нуждающимся в временной защите.

Ввиду сверхсложной ситуации на территории Украины работники, которые не выходят на работу в результате обстоятельств, связанных с боевыми действиями, или те, которые не могут выходить на работу в связи с опасностью для жизни и здоровья, не могут быть уволены по пункту 4 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины за прогул без уважительной причины.

Если работа может выполняться дистанционно, работник может продолжать выполнять свои трудовые обязанности с соответствующей оплатой.

Если с работником отсутствует связь, до выяснения причин и обстоятельств ее отсутствия за ним сохраняются рабочее место и должность.

Раньше мы писали, в чем разница между надомной и дистанционной работой.

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