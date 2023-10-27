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«Новая почта» открыла первое отделение в Латвии

20:40, 27 октября 2023
«Новая почта» открыла первое отделение и запустила собственную курьерскую доставку в Латвии.
«Новая почта» открыла первое отделение в Латвии
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Компания «Новая почта» расширила свою сеть на международном рынке и открыла первое отделение и запустила собственную курьерскую доставку в Латвии, делая ее восьмой европейской страной и третьей в Балтийском регионе, где работает компания. Об этом сообщает пресс-служба «Новой почты».

Первое отделение Nova Post в Латвии расположено по адресу: г. Рига, Tērbatas iela 30, Centra rajons, Rīga, LV-1011. Это отделение предоставляет возможность отправить и получить документы, посылки и грузы весом до 100 килограммов.

Доставка из Украины в Латвию обычно занимает около 5 дней. Стоимость услуг зависит от типа отправления и веса:

  • Документы - 250 гривен
  • Посылки до 2 кг - 400 гривен
  • Посылки до 10 кг - 600 гривен
  • Посылки до 30 кг - 1200 гривен
  • Грузы от 30 до 100 кг - 40 гривен за каждый килограмм.

Кроме того, Nova Post предоставляет курьерскую доставку на любой адрес по всей Латвии. Заказ курьера можно сделать через официальный сайт или мобильное приложение. Дополнительная плата за курьерскую доставку или забор отправления с указанного адреса составляет 100 гривен для отправлений до 30 кг и 250 гривен за каждые 100 кг весом груза.

Указано, что Nova Post уже успешно развивается на международном рынке, имея 68 отделений в Латвии, Эстонии, Литве, Польше, Чехии, Румынии, Германии, Словакии и Молдове.

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