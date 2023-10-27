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  1. В мире

В Китае спасли 1000 котов от забоя – их хотели продать как свинину или баранину

20:21, 27 октября 2023
Котов собирались использовать на шашлыки под видом баранины и свинины.
В Китае спасли 1000 котов от забоя – их хотели продать как свинину или баранину
Фото: The Paper
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В Китае полиция спасла более тысячи котов, которых везли на забой, а мясо планировали использовать на шашлыки под видом баранины и свинины, передает BBC.

Правоохранители по наводке защитников прав животных перехватили грузовик в городе Чжанцзяган, который перевозил котов.

Животных поместили в приют, а полиция раскрыла очередную преступную схему по нелегальной торговле кошачьим мясом (оно стоит около доллара за килограмм).

Как отмечают зоозащитники, котов, скорее всего, пустили бы на фарш для сосисок или фальшивые шашлыки из свинины и баранины.

По данным издания The Paper, активисты организации по защите животных из Чжанцзягана заметили, что на местном кладбище в деревянных ящиках содержится множество кошек. Активисты шесть дней следили за происходящим, а когда 12 октября кошек погрузили в фургон, они перекрыли дорогу и вызвали полицию.

Фото: The Paper

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