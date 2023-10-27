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  1. У світі

У Китаї врятували 1000 котів від забою – їх хотіли продати як свинину чи баранину

20:21, 27 жовтня 2023
Котів збиралися використовувати на шашлики під виглядом баранини та свинини.
У Китаї врятували 1000 котів від забою – їх хотіли продати як свинину чи баранину
Фото: The Paper
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У Китаї поліція врятувала понад тисячу котів, яких везли на забій, а м'ясо планували використати на шашлики під виглядом баранини та свинини, передає ВВС.

Правоохоронці після повідомлення захисників прав тварин перехопили вантажівку у місті Чжанцзяган, яка перевозила котів.

Тварин помістили до притулку, а поліція розкрила чергову злочинну схему з нелегальної торгівлі котячим м'ясом (воно коштує близько долара за кілограм).

Як зазначають зоозахисники, котів, швидше за все, пустили б на фарш для сосисок чи фальшиві шашлики зі свинини та баранини.

За даними видання The Paper, активісти організації із захисту тварин із Чжанцзягана зауважили, що на місцевому цвинтарі в дерев'яних ящиках міститься безліч котів. Активісти шість днів стежили за тим, що відбувається, а коли 12 жовтня котів завантажили у фургон, вони перекрили дорогу та викликали поліцію.

Фото: The Paper

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