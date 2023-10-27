На Закарпатті в горах заблукало подружжя з з Хмельниччини

Через дощ із градом туристи втратили орієнтир, вони намагалися навпростець дістатися до потрібного маршруту, але остаточно заблукали.

Ілюстративне зображення: freepik.com

На Закарпатті рятувальники допомогли заблукалому в горах подружжю. Про це повідомили у ДСНС України.

Там розповіли що двоє туристів з Хмельниччини піднялися на вершину Говерли з навчально-спортивної бази «Заросляк» на Івано-Франківщині, але через дощ із градом туристи втратили орієнтир і спустилися на закарпатську сторону гори, де намагалися навпростець дістатися до потрібного маршруту, але остаточно заблукали.

Подружжя змогло скинути власні координати рятувальникам.

Працівники ДСНС оперативно їх відшукали й спустили до підніжжя Говерли. Далі туристів транспортували до с. Лазещина, звідки вони мали можливість повернутися на свою базу.

Рятувальники оприлюднили поради, яких закликають дотримуватися:

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