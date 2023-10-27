На Закарпатье в горах заблудились супруги из Хмельнитчины

Из-за дождя с градом туристы потеряли ориентир, они пытались напрямик добраться до нужного маршрута, но окончательно заблудились.

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На Закарпатье спасатели помогли заблудшим в горах супругам. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Там рассказали, что двое туристов из Хмельнитчины поднялись на вершину Говерлы с учебно-спортивной базы «Заросляк» на Ивано-Франковщине, но из-за дождя с градом туристы потеряли ориентир и спустились на закарпатскую сторону горы, где пытались напрямик добраться до нужного маршрута, но окончательно заблудились.

Супруги смогли сбросить собственные координаты спасателям.

Работники ГСЧС оперативно их отыскали и спустили к подножию Говерлы. Далее туристов транспортировали в с. Лазещина, откуда у них была возможность вернуться на свою базу.

Спасатели обнародовали советы, которые призывают соблюдать:

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