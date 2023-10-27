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  1. В Україні

«Нова пошта» відкрила перше відділення у Латвії

20:40, 27 жовтня 2023
«Нова пошта» відкрила перше відділення та запустила власну кур’єрську доставку у Латвії.
«Нова пошта» відкрила перше відділення у Латвії
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Компанія «Нова пошта» розширила свою мережу на міжнародному ринку та відкрила перше відділення та запустила власну кур'єрську доставку в Латвії, роблячи її восьмою європейською країною та третьою в Балтийському регіоні, де працює компанія. Про це повідомляє пресслужба «Новї пошти».

Перше відділення Nova Post у Латвії розташоване за адресою: м. Рига, Tērbatas iela 30, Centra rajons, Rīga, LV-1011. Це відділення надає можливість відправити та отримати документи, посилки та вантажі вагою до 100 кілограмів.

Доставка з України до Латвії зазвичай займає близько 5 днів. Вартість послуг залежить від типу відправлення і ваги:

  • Документи - 250 гривень
  • Посилки до 2 кг - 400 гривень
  • Посилки до 10 кг - 600 гривень
  • Посилки до 30 кг - 1200 гривень
  • Вантажі від 30 до 100 кг - 40 гривень за кожен кілограм.

Крім того, Nova Post надає кур'єрську доставку на будь-яку адресу по всій Латвії. Замовлення кур'єра можна зробити через офіційний сайт або мобільний додаток. Додаткова плата за кур'єрську доставку або забір відправлення із вказаної адреси становить 100 гривень для відправлень до 30 кг та 250 гривень за кожні 100 кг вагою вантажу.

Зазначено, що Nova Post вже успішно розвивається на міжнародному ринку, маючи 68 відділень у Латвії, Естонії, Литві, Польщі, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині та Молдові.

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