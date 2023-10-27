«Нова пошта» відкрила перше відділення у Латвії

«Нова пошта» відкрила перше відділення та запустила власну кур’єрську доставку у Латвії.

Компанія «Нова пошта» розширила свою мережу на міжнародному ринку та відкрила перше відділення та запустила власну кур'єрську доставку в Латвії, роблячи її восьмою європейською країною та третьою в Балтийському регіоні, де працює компанія. Про це повідомляє пресслужба «Новї пошти».

Перше відділення Nova Post у Латвії розташоване за адресою: м. Рига, Tērbatas iela 30, Centra rajons, Rīga, LV-1011. Це відділення надає можливість відправити та отримати документи, посилки та вантажі вагою до 100 кілограмів.

Доставка з України до Латвії зазвичай займає близько 5 днів. Вартість послуг залежить від типу відправлення і ваги:

Документи - 250 гривень

Посилки до 2 кг - 400 гривень

Посилки до 10 кг - 600 гривень

Посилки до 30 кг - 1200 гривень

Вантажі від 30 до 100 кг - 40 гривень за кожен кілограм.

Крім того, Nova Post надає кур'єрську доставку на будь-яку адресу по всій Латвії. Замовлення кур'єра можна зробити через офіційний сайт або мобільний додаток. Додаткова плата за кур'єрську доставку або забір відправлення із вказаної адреси становить 100 гривень для відправлень до 30 кг та 250 гривень за кожні 100 кг вагою вантажу.

Зазначено, що Nova Post вже успішно розвивається на міжнародному ринку, маючи 68 відділень у Латвії, Естонії, Литві, Польщі, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині та Молдові.

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