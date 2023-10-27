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  1. В Україні

Чи може працівник при отриманні статусу біженця в іншій країні продовжувати перебувати в трудових відносинах

21:00, 27 жовтня 2023
У Держпраці зазначили, що законодавством про працю не передбачено обов’язку працівника повідомляти роботодавця про своє місцезнаходження та отримання статусу біженця або визнання його особою, яка потребує тимчасового захисту.
Чи може працівник при отриманні статусу біженця в іншій країні продовжувати перебувати в трудових відносинах
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Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці пояснює, чи може працівник при отриманні статусу біженця в іншій країні продовжувати перебувати в трудових відносинах. 

Зазначається, що законодавством про працю не передбачено обов’язку працівника повідомляти роботодавця про своє місцезнаходження та отримання статусу біженця або визнання його особою, яка потребує тимчасового захисту.

Зважаючи на надскладну ситуацію на території України, працівники, які не виходять на роботу внаслідок обставин, пов’язаних з бойовими діями, або ті, які не мають змоги виходити на роботу у зв’язку з небезпекою для життя і здоров’я, не можуть бути звільнені за пунктом 4 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України за прогул без поважної причини.

У разі якщо робота може виконуватися дистанційно, працівник може продовжувати виконувати свої трудові обов’язки з відповідною оплатою.

Якщо з працівником відсутній зв’язок, до з’ясування причин і обставин його відсутності за ним зберігаються робоче місце та посада.

Раніше ми писали, в чому різниця між надомною й дистанційною роботою. 

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