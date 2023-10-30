Скільки проваджень щодо військкоматів і ВЛК скеровано до суду: відповідь поліції

Провадження стосуються злочинів, спрямованих на ухилення громадянами від мобілізації, проходження служби або організацію їх виїзду за кордон.

Правоохоронці за 9 місяців 2023 року скерували до суду 30 проваджень щодо службовців та працівників військкоматів, а також голів та членів військово-лікарських комісій. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції на запит hromadske.

Так, провадження стосуються злочинів, спрямованих на ухилення громадянами від мобілізації, проходження служби або організацію їх виїзду за кордон.

Також протягом 9 місяців проводилося досудове розслідування в 168 кримінальних провадженнях указаної категорії.

Раніше ми писали, що СБУ заблокувала три «схеми ухилянтів»: затримали двох очільників військкомату та керівницю ВЛК.

Також відомо, що в Україні скоротили термін проходження ВЛК.

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