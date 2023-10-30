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Спочатку класифікація посад, а потім нова схема посадових окладів – НАДС

У НАДС розповіли про стратегічну помилку в підходах до класифікації посад державної служби та визначення схеми посадових окладів.

Судді ВП ВС висловили окрему думку у справі пенсіонерки, яка просила відшкодування, бо залишилася без житла через використання її будинку у 2014 році під опорний пункт

В окремій думці судді ВП ВС фактично вказали на порушення логіки рішення Великої Палати Верховного Суду, адже на час подій, про які йдеться в цій справі, в Україні не було введено воєнного чи надзвичайного стану, а майно не знаходилося на окупованій території.

Критерії визнання доказів недопустимими обумовлюють диференційований порядок вирішення питання щодо їх недопустимості, - Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що має врахувати суд при вирішенні питання щодо допустимості фактичних даних, отриманих з порушенням процесуального закону.

Верховна Рада розгляне законопроект про боротьбу з шахрайськими кол-центрами і фінансовими пірамідами

До парламенту внесли законопроект про боротьбу з шахрайськими кол-центрами.

Порядок розрахунку позивачем суми судового збору при пред’явленні різних позовних вимог до декількох відповідачів, - позиція Верховного Суду

Для правильного розрахунку розміру судового збору застосування критеріїв основної та похідної позовної вимоги не мають вирішального значення: Верховний Суд.

  1. В Україні

Скільки проваджень щодо військкоматів і ВЛК скеровано до суду: відповідь поліції

08:21, 30 жовтня 2023
Провадження стосуються злочинів, спрямованих на ухилення громадянами від мобілізації, проходження служби або організацію їх виїзду за кордон.
Скільки проваджень щодо військкоматів і ВЛК скеровано до суду: відповідь поліції
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Правоохоронці за 9 місяців 2023 року скерували до суду 30 проваджень щодо службовців та працівників військкоматів, а також голів та членів військово-лікарських комісій. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції на запит hromadske.

Так, провадження стосуються злочинів, спрямованих на ухилення громадянами від мобілізації, проходження служби або організацію їх виїзду за кордон.

Також протягом 9 місяців проводилося досудове розслідування в 168 кримінальних провадженнях указаної категорії.

Раніше ми писали, що СБУ заблокувала три «схеми ухилянтів»: затримали двох очільників військкомату та керівницю ВЛК.

Також відомо, що в Україні скоротили термін проходження ВЛК.

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