Переговори Україна-ЄС щодо членства почнуться у грудні, — вважає прем’єр Фінляндії

За його словами, Україна досить добре просунулася у виконанні тих завдань, які були поставлені перед нею.

Прем'єр Фінляндії Петтері Орпо вважає, що переговори між Україною та Євросоюзом щодо членства можуть розпочатися в грудні. Про це він заявив на засіданні партійної ради Коаліційної партії, передає Yle.

«На мій погляд, Україна досить добре просунулася у виконанні тих завдань, які були поставлені перед нею [для вступу в ЄС]», — зазначив він.

За його словами, за тиждень буде підготовлено звіт про те, як країни-претенденти просунулися у виконанні вимог для приєднання до Євросоюзу.

Депутат Європарламенту від Коаліційної партії Сірпа Піетікайнен також вважає реальним, що переговори з Україною почнуться.

Раніше Зеленський закликав лідерів держав-членів Європейського Союзу підтримати наприкінці року початок переговорів з Україною щодо членства в ЄС.

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