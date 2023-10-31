Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о выплатах гражданам, которые отремонтировали разрушенное жилье за свой счет. Как пояснили в Минреинтегарции, речь идет об изменениях в закон №2923-IX, которым регулируется порядок выплаты компенсаций гражданам, жилье которых было повреждено или разрушено в результате российской агрессии.
Основное изменение – расширение форм компенсации по программе єВідновлення. Отныне ее смогут получить украинцы, которые сделали ремонт за свой счет.
Это будет третий этап комплексной программы восстановления жилья, который начнется с 1 января 2024 года.
Также мы писали, что люди, которые в результате российской агрессии потеряли свое жилье, с 1 ноября начнут получать жилищные сертификаты в рамках программы єВідновлення.
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