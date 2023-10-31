Ликвидация юрлица: нюансы проведения налоговой проверки

Налогоплательщик обязан сообщать контролирующим органам по месту учета такого плательщика о его ликвидации или реорганизации в течение 3-х рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Налоговая служба в Одесской области напоминает нюансы проведения проверки ГНС в случае ликвидации юрлица.

Отмечается, что согласно пп. 78.1.7 п. 78.1 ст. 78 Налогового кодекса № 2755-VI с изменениями и дополнениями (далее – НКУ) документальная внеплановая проверка осуществляется, в частности, когда начата процедура реорганизации юридического лица (кроме преобразования), прекращения юридического лица или предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателя, закрытия постоянного представительства или обособленного подразделения юридического лица, в том числе иностранной компании, организации, начато производство по делу о признании банкротом налогоплательщика или подано заявление о снятии с учета налогоплательщика.

Порядок снятия с учета налогоплательщиков у контролирующих определен разд. XI Порядка учета налогоплательщиков и сборов, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 09.12.2011 № 1588 (в редакции приказа Министерства финансов Украины от 22.04.2014 № 462) с изменениями и дополнениями (далее – Порядок).

Согласно п. 11.1 разд. XI Порядка налогоплательщик обязан сообщать контролирующим органам по месту учета такого плательщика о его ликвидации или реорганизации в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения (кроме случаев, когда обязанность осуществлять такое уведомление возложена законом на орган государственной регистрации).

Данные о принятии решения о прекращении юридических лиц, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (далее – ЕГР) контролирующие органы получают от государственных регистраторов в порядке информационного взаимодействия между ЕГР и информационными системами Центрального контролирующего органа.

В соответствии с п. 11.5 разд. XI Порядка в связи с ликвидацией или реорганизацией налогоплательщика контролирующие органы начинают и проводят процедуры, предусмотренные разд. XI Порядка, в случае получения хотя бы одного из таких документов (сведений), в частности:

сведений из ЕГР о решении учредителей (участников) юридического лица, уполномоченного ими органа о прекращении юридического лица;

сведений из ЕГР или Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины о прекращении (закрытии) обособленного подразделения.

При проведении мероприятий налогового контроля, связанных с ликвидацией или реорганизацией налогоплательщика, контролирующие органы организуют и планируют их таким образом, чтобы требования по уплате платежей, контроль за взиманием которых осуществляют контролирующие органы, были сформированы и получены лицом, ответственным за погашение денежных обязательств или налогового долга налогоплательщика, не позднее срока, определенного для заявления кредиторами своих требований.

О проведении документальной внеплановой проверки руководитель (его заместитель или уполномоченное лицо) контролирующего органа принимает решение, оформляемое приказом. Право на проведение документальной внеплановой проверки налогоплательщика (кроме проверок, предусмотренных пп. 78.1.21 п. 78.1 ст. 78 НКУ), предоставляется только в случае, если ему до начала проведения указанной проверки вручено в порядке, определенном ст. 42 НКУ, копию приказа о проведении документальной внеплановой проверки.

При этом срок принятия руководителем (его заместителем или уполномоченным лицом) контролирующего органа решения о назначении документальной внеплановой проверки юридического лица, обособленного подразделения (филиала) после внесения записи об их прекращении в ЕГР НКУ не определен.

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