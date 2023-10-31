Мужчина, бросивший гранату в толпу посетителей ночного клуба в Сумах, предстал перед судом

От взрыва гранаты в общей сложности пострадали 8 человек в возрасте от 18 до 34 лет.

В Сумах 33-летний мужчина, бросивший гранату в толпу посетителей ночного клуба, 31 октября 2023 года приговором суда первой инстанции уже второй раз признан виновным в инкриминированных преступлениях и приговорен к 10 годам лишения свободы, передает Сумская областная прокуратура.

Речь идет о событиях, произошедших 10 июня 2018 года. Обвиняемый в ночное время отдыхал в развлекательном заведении, где у него возник спор с одним из посетителей. Разъяренный мужчина ушел из клуба, а уже через некоторое время вернулся. На голове у него была балаклава, а в руке нож. Он вошел в холл заведения в 05:48, сорвал чеку с осколочной гранаты РГД-5 и бросил в толпу.

«Когда охранник заведения пытался его остановить, нападающий ударил его ножом. Несмотря на полученные ранения, охранник побежал за нападающим и уже в соседнем дворе вместе с полицейскими задержали мужчину.

В общей сложности пострадали 8 человек в возрасте от 18 до 34 лет, они получили легкие, средней тяжести и тяжкие телесные повреждения», - сказано в сообщении.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 15/пп. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115 (окончено покушение на убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц и по хулиганским мотивам), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами). ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа), ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением предмета, предварительно заготовленного для нанесения телесных повреждений) и ч. 2 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья) УК Украины.

В прокуратуре напомнили, что приговором Заречного районного суда г. Сумы 21 ноября 2019 года обвиняемый уже был приговорен к 10 годам лишения свободы, однако 12 марта 2020 года Харьковский апелляционный суд отменил это решение и назначил новое рассмотрение уголовного производства в суде первой инстанции. Все это время обвиняемый находится под стражей.

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