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Чоловік, який кинув гранату в натовп відвідувачів нічного клубу у Сумах, постав перед судом

14:17, 31 жовтня 2023
Від вибуху гранати загалом постраждало 8 осіб віком від 18 до 34 років.
Чоловік, який кинув гранату в натовп відвідувачів нічного клубу у Сумах, постав перед судом
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У Сумах 33-річного чоловіка, який кинув гранату в натовп відвідувачів нічного клубу, 31 жовтня 2023 року вироком суду першої інстанції вже вдруге визнано винним у інкримінованих злочинах та засуджено до 10 років позбавлення волі, передає Сумська обласна прокуратура.

Йдеться про події, що відбулись 10 червня 2018 року. Обвинувачений у нічний час відпочивав у розважальному закладі, де в нього виникла суперечка з одним із відвідувачів. Розлючений чоловік пішов з клубу, а вже через деякий час повернувся. На голові у нього була балаклава, а в руці ніж. Він увійшов у хол закладу о 05:48 год, зірвав чеку з осколкової гранати РГД-5 та кинув у натовп.

«Коли охоронець закладу намагався його зупинити, нападник ударив його ножем. Не зважаючи на отримані поранення, охоронець побіг за нападником і вже в сусідньому дворі разом із поліцейськими затримали чоловіка.

Загалом постраждало 8 осіб віком від 18 до 34 років, вони отримали легкі, середньої тяжкості та тяжкі тілесні ушкодження», - сказано у повідомленні.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 15/пп. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на вбивство двох або більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб та з хуліганських мотивів), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами). ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу), ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) та ч. 2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я) КК України.

У прокуратурі нагадали, що вироком Зарічного районного суду м. Суми 21 листопада 2019 року обвинуваченого вже було засуджено до 10 років позбавлення волі, однак 12 березня 2020 року Харківський апеляційний суд скасував це рішення та призначив новий розгляд кримінального провадження в суді першої інстанції. Увесь це час обвинувачений перебуває під вартою.

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