Чоловіку призначено максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк 12 років.

Суд оголосив вирок водію, який спричинив ДТП у Харкові з загибеллю трьох людей, серед яких 3-річна дівчинка. Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора.

Суд визнав чоловіка винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння, що спричинило загибель кількох людей (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

Йому призначено максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк 12 років, а також на 10 років позбавлено права керування транспортними засобами.

25 листопада 2021 року близько 18:20 в районі перехрестя кільцевої дороги та вул. Салтівське шосе у м. Харкові сталась масштабна аварія.

«Прокурори у суді довели, що обвинувачений керував технічно справним автомобілем з напівпричепом у стані наркотичного сп’яніння. Він перетнув перехрестя на червоний сигнал світлофора та не пропустив автомобіль, який рухався на зелений сигнал, внаслідок чого зіштовхнувся із ним», - пишуть у ОГП.

Після зіткнення вантажівка з напівпричепом перекинулась на лівий борт та затиснула автівку таксі.

Внаслідок дорожньо-транспортної події водій таксі та його пасажири – 3-річна дівчинка та її бабуся – від отриманих травм загинули на місці події.

Правоохоронці затримали водія вантажівки в порядку ст. 208 КПК України. До винесення вироку він перебував під вартою.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження рішення.

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