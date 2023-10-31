Мужчине назначено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет.

Суд объявил приговор водителю, который повлек ДТП в Харькове с гибелью трех человек, среди которых 3-летняя девочка. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Суд признал мужчину виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, что повлекло гибель нескольких человек (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины).

Ему назначено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет, а также на 10 лет лишено права управления транспортными средствами.

25 ноября 2021 года около 18:20 в районе перекрестка кольцевой дороги и ул. Салтовское шоссе в г. Харькове произошла масштабная авария.

«Прокуроры в суде доказали, что обвиняемый управлял технически исправным автомобилем с полуприцепом в состоянии наркотического опьянения. Он пересек перекресток на красный сигнал светофора и не пропустил автомобиль, который двигался на зеленый сигнал, в результате чего столкнулся с ним», – пишут в ОГП.

После столкновения грузовик с полуприцепом опрокинулся на левый борт и зажал автомобиль такси.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель такси и его пассажиры – 3-летняя девочка и ее бабушка – от полученных травм погибли на месте происшествия.

Правоохранители задержали водителя грузовика в порядке ст. 208 УПК Украины. До вынесения приговора он находился под стражей.

В настоящее время продолжается срок на апелляционное обжалование решения.

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