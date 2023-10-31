Правоохранители разоблачили владелицу салона красоты в Изюме, которая выспрашивала у клиентов информацию о ВСУ

В Изюме разоблачили вражескую информаторку, которая «втемную» выспрашивала позиции ВСУ у клиентов собственного салона красоты. Об этом сообщает СБУ.
Отмечается, что злоумышленница собирала для фсб разведданные о местах базирования и перемещения сил обороны в районе деоккупированного Изюма.
Как сообщает СБУ, больше всего врага интересовали наличие и периодичность движения военных эшелонов с бронетехникой и тяжелой артиллерией ВСУ в направлении передовой.
Для сбора разведданных фигурантка «втемную» использовала клиентов собственного салона красоты, у которых выспрашивала «нужные» сведения при предоставлении косметологических услуг и бытовых разговоров.
Полученную информацию она передавала в фсб через «связную» из рф. Ею оказалась ее знакомая, которая после захвата района пошла на сотрудничество с оккупантами и заняла должность в незаконных органах власти, созданных на временно захваченной территории.
Впрочем, после освобождения райцентра коллаборантка сбежала в Белгород, откуда дистанционно привлекла свою подругу к сотрудничеству в пользу российской спецслужбы.
Ранее «связной» сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.
Сотрудники СБУ задержали вражескую информаторку и сообщили ей о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении и расположении подразделений ВСУ.
Она находится под стражей.
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