Правоохранители разоблачили владелицу салона красоты в Изюме, которая выспрашивала у клиентов информацию о ВСУ

Отмечается, что при предоставлении косметологических услуг фигурантка выспрашивала у клиентов информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны в районе деоккупированного Изюма.

Фото: СБУ

В Изюме разоблачили вражескую информаторку, которая «втемную» выспрашивала позиции ВСУ у клиентов собственного салона красоты. Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что злоумышленница собирала для фсб разведданные о местах базирования и перемещения сил обороны в районе деоккупированного Изюма.

Как сообщает СБУ, больше всего врага интересовали наличие и периодичность движения военных эшелонов с бронетехникой и тяжелой артиллерией ВСУ в направлении передовой.

Для сбора разведданных фигурантка «втемную» использовала клиентов собственного салона красоты, у которых выспрашивала «нужные» сведения при предоставлении косметологических услуг и бытовых разговоров.

Полученную информацию она передавала в фсб через «связную» из рф. Ею оказалась ее знакомая, которая после захвата района пошла на сотрудничество с оккупантами и заняла должность в незаконных органах власти, созданных на временно захваченной территории.

Впрочем, после освобождения райцентра коллаборантка сбежала в Белгород, откуда дистанционно привлекла свою подругу к сотрудничеству в пользу российской спецслужбы.

Ранее «связной» сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Сотрудники СБУ задержали вражескую информаторку и сообщили ей о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении и расположении подразделений ВСУ.

Она находится под стражей.

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