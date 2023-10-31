Последствия непогоды: в Киеве буря сломала более 1200 деревьев

В Киеве зафиксировали факты падения или повреждения 1268 деревьев.

Фото: facebook.com/zelenbud

В Киеве продолжается ликвидация последствий бури, которая была в городе 28 октября. Сильный ветер привел к падению или повреждению более 1200 деревьев. Об этом сообщило в Facebook коммунальное предприятие «Киевзеленстрой».

На вечер 30 октября в столице зафиксированы факты падения 626 деревьев, еще 642 – повреждены.

В настоящее время ликвидированы последствия повреждения или падения более 1000 деревьев. Процесс продолжается.

«С 28 по 30 октября включительно Аварийно-диспетчерская служба КО «Киевзеленстрой» приняла более двухсот звонков по поводу повреждения деревьев в столице», - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/zelenbud

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