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  1. В Украине

Во Львове умерла пациентка, которой впервые в Украине пересадили комплекс сердце-легкие

13:17, 31 октября 2023
У 38-летней женщины произошло острое отторжение донорских органов.
Во Львове умерла пациентка, которой впервые в Украине пересадили комплекс сердце-легкие
Фото: Первое медицинское объединение Львова/Фейсбук
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Во Львове умерла пациентка, которой впервые в Украине пересадили комплекс сердце-легкие от посмертного донора. Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова.

38-летняя Нина с Киевщины имела порок сердца от рождения. 25 октября ей сделали трансплантацию, которой она ждала более полутора лет.

Отмечается, что у женщины произошло острое отторжение донорских органов. Состояние пациентки стремительно ухудшилось на вторые сутки после трансплантации.

"Несмотря на все усилия медработников и удачно выполненную операцию, ее не удалось спасти: произошло острое отторжение донорских органов. Состояние пациентки стремительно ухудшилось на вторые сутки после трансплантации. Команда наших врачей и врачей Института сердца делали все возможное, чтобы его стабилизировать.

Даже подсоединили ЭКМО – аппарат, заменяющий работу сердца и легких. Однако на столь раннем этапе преодолеть острое отторжение одновременно двух органов было почти невозможным. Все реанимационные мероприятия, к сожалению, оказались тщетными", - говорится в сообщении.

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