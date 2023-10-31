Субсидия в Украине: когда в личном кабинете появится информация о выплатах за октябрь

Просмотреть всю информацию о начисленной субсидии можно будет в личном кабинете на вебпортале электронных услуг ПФУ в разделе «Моя субсидия».

Фото: today.ua

Пенсионный фонд Украины напомнил, что жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом на отопительный сезон рассчитывается с 1 октября по 30 апреля.

При этом услуга отопления жилого помещения в октябре будет рассчитана на 16 дней (с 16 по 31 октября) независимо от количества дней, в течение которых эта услуга фактически будет предоставляться.

Просмотреть всю информацию о начисленной субсидии можно будет в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в разделе «Моя субсидия».

Информация о начисленной субсидии за октябрь появится в личном кабинете субсидианта в ноябре.

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