Субсидія в Україні: коли в особистому кабінеті з’явиться інформація про виплати за жовтень

Переглянути всю інформацію щодо нарахованої субсидії можна буде в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ в розділі «Моя субсидія».

Фото: today.ua

Пенсійний фонд України нагадав, що житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком на опалювальний сезон розраховується з 1 жовтня по 30 квітня.

При цьому, послугу з опалення житлового приміщення у жовтні буде розраховано на 16 днів (з 16 по 31 жовтня) незалежно від кількості днів, протягом яких ця послуга фактично надаватиметься.

Переглянути всю інформацію щодо нарахованої субсидії можна буде в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України в розділі «Моя субсидія».

Інформація про нараховану субсидію за жовтень з’явиться в особистому кабінеті субсидіанта в листопаді.

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