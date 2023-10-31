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  1. Суд інфо

КОАС оголошує набір на ряд посад державних службовців апарату суду

12:39, 31 жовтня 2023
Оголошується набір на заміщення вакантних посад державних службовців апарату суду.
КОАС оголошує набір на ряд посад державних службовців апарату суду
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Київський окружний адміністративний суд оголошує набір на заміщення вакантних посад державних службовців апарату суду:

  • секретар судового засідання Відділу документального забезпечення і контролю (канцелярія) – 11;
  • секретар суду – 10;
  • головний спеціаліст з інформаційних технологій Відділу кадрової роботи та інформаційного забезпечення – 1;
  • провідний спеціаліст по роботі з персоналом – 2;
  • судовий розпорядник – 1;
  • старший судовий розпорядник – 1;
  • провідний спеціаліст відділу документального забезпечення і контролю (канцелярія) – 1;
  • консультант відділу правової, аналітично-статитстичної роботи та узагальнення судової практики – 1;
  • головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення – 1;
  • головний спеціаліст відділу правової, аналітично-статистичної роботи та узагальнення судової практики – 1.

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