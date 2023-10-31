КОАС оголошує набір на ряд посад державних службовців апарату суду

Оголошується набір на заміщення вакантних посад державних службовців апарату суду.

Київський окружний адміністративний суд оголошує набір на заміщення вакантних посад державних службовців апарату суду:

секретар судового засідання Відділу документального забезпечення і контролю (канцелярія) – 11;

секретар суду – 10;

головний спеціаліст з інформаційних технологій Відділу кадрової роботи та інформаційного забезпечення – 1;

провідний спеціаліст по роботі з персоналом – 2;

судовий розпорядник – 1;

старший судовий розпорядник – 1;

провідний спеціаліст відділу документального забезпечення і контролю (канцелярія) – 1;

консультант відділу правової, аналітично-статитстичної роботи та узагальнення судової практики – 1;

головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення – 1;

головний спеціаліст відділу правової, аналітично-статистичної роботи та узагальнення судової практики – 1.

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