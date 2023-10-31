КОАС оголошує набір на ряд посад державних службовців апарату суду

Київський окружний адміністративний суд оголошує набір на заміщення вакантних посад державних службовців апарату суду:
- секретар судового засідання Відділу документального забезпечення і контролю (канцелярія) – 11;
- секретар суду – 10;
- головний спеціаліст з інформаційних технологій Відділу кадрової роботи та інформаційного забезпечення – 1;
- провідний спеціаліст по роботі з персоналом – 2;
- судовий розпорядник – 1;
- старший судовий розпорядник – 1;
- провідний спеціаліст відділу документального забезпечення і контролю (канцелярія) – 1;
- консультант відділу правової, аналітично-статитстичної роботи та узагальнення судової практики – 1;
- головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення – 1;
- головний спеціаліст відділу правової, аналітично-статистичної роботи та узагальнення судової практики – 1.
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