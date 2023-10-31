Обрано голову Новоодеського районного суду Миколаївської області

Суд очолила Валерія Баранкевич.

У Новоодеському районному суді Миколаївської області відбулися збори суддів, де було обрано голову суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

Так, рішенням зборів головою суду стала Валерія Баранкевич строком на 3 роки.

Нагадаємо, що обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Також обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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