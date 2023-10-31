Избран председатель Новоодесского районного суда Николаевской области

Суд возглавила Валерия Баранкевич.

В Новоодесском районном суде Николаевской области состоялось собрание судей, где был избран председатель суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Так, решением собрания главой суда стала Валерия Баранкевич сроком на 3 года.

Напомним, что избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Также избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.

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