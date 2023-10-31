Выплатят ли больничные, если человек заболел во время прохождения испытательного срока: разъяснение

ПФ отметил, что право на страховые выплаты по страхованию в связи с временной потерей трудоспособности возникает с наступлением страхового случая в период работы.

Фото: pon.org.ua

Пенсионный фонд Украины объяснил, будут ли выплачены больничные, если человек заболел во время прохождения испытательного срока. Об этом говорится в пресс-службе ПФ.

В соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» право на страховые выплаты по страхованию в связи с временной потерей трудоспособности возникает с наступлением страхового случая в период работы, в том числе, включая время испытания.

«То есть временная нетрудоспособность, наступившая во время испытательного срока, оплачивается», - говорится в сообщении.

Ранее Государственная служба по труду разъяснила, оплачивается ли листок нетрудоспособности, если работник заболел во время пребывания в ежегодном отпуске.

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