Работник заболел во время пребывания в ежегодном отпуске: связанный с больничными

Если во время пребывания в ежегодном отпуске работник заболел и у него есть листок нетрудоспособности, неиспользованные дни отпуска должны быть ему предоставлены либо путем продления отпуска, либо путем переноса на другой период.

Государственная служба по труду разъяснила, оплачивается ли листок нетрудоспособности, если работник заболел во время пребывания в ежегодном отпуске.

Так, согласно статье 78 Кодекса законов о труде Украины дни временной нетрудоспособности работника, удостоверенной в установленном порядке, в ежегодные отпуска не включаются.

Если во время пребывания в ежегодном отпуске работник заболел и у него есть документальное подтверждение – листок нетрудоспособности, неиспользованные дни такого отпуска должны быть ему предоставлены либо путем продления отпуска, либо путем перенесения остатка отпуска на другой период, но только в пределах 12 месяцев после окончания рабочего года, за который предоставлен такой отпуск.

Решение о продлении или перенесении отпуска принимается с согласия между работником и работодателем.

Работник обязан уведомить работодателя о своем решении продлить или перенести отпуск на желаемый срок и о причинах продления или переноса отпуска. В свою очередь, работодатель должен издать приказ о продлении или переносе отпуска. Основанием такого приказа является листок нетрудоспособности и заявление работника. Отпуск продолжают или переносят на количество календарных дней болезни, приходящиеся на период отпуска.

Согласно части 2 статьи 15 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» в случае наступления временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, во время пребывания в ежегодном (основном или дополнительном) отпуске помощь оказывается в порядке и размерах, установленных Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

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