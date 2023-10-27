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  1. В Украине

Работник заболел во время пребывания в ежегодном отпуске: связанный с больничными

10:21, 27 октября 2023
Если во время пребывания в ежегодном отпуске работник заболел и у него есть листок нетрудоспособности, неиспользованные дни отпуска должны быть ему предоставлены либо путем продления отпуска, либо путем переноса на другой период.
Работник заболел во время пребывания в ежегодном отпуске: связанный с больничными
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Государственная служба по труду разъяснила, оплачивается ли листок нетрудоспособности, если работник заболел во время пребывания в ежегодном отпуске.

Так, согласно статье 78 Кодекса законов о труде Украины дни временной нетрудоспособности работника, удостоверенной в установленном порядке, в ежегодные отпуска не включаются.

Если во время пребывания в ежегодном отпуске работник заболел и у него есть документальное подтверждение – листок нетрудоспособности, неиспользованные дни такого отпуска должны быть ему предоставлены либо путем продления отпуска, либо путем перенесения остатка отпуска на другой период, но только в пределах 12 месяцев после окончания рабочего года, за который предоставлен такой отпуск.

Решение о продлении или перенесении отпуска принимается с согласия между работником и работодателем.

Работник обязан уведомить работодателя о своем решении продлить или перенести отпуск на желаемый срок и о причинах продления или переноса отпуска. В свою очередь, работодатель должен издать приказ о продлении или переносе отпуска. Основанием такого приказа является листок нетрудоспособности и заявление работника. Отпуск продолжают или переносят на количество календарных дней болезни, приходящиеся на период отпуска.

Согласно части 2 статьи 15 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» в случае наступления временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, во время пребывания в ежегодном (основном или дополнительном) отпуске помощь оказывается в порядке и размерах, установленных Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

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