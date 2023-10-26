Атака россиян на Хмельнитчину: повреждены два объекта системы правосудия, фото

В результате падения обломков и детонации взрывной волной повреждены объекты системы правосудия.

Служба судебной охраны сообщила, что 25 октября в результате атаки страной-агрессором по Хмельнитчине есть много повреждений и пострадавших. Об этом говорится в пресс-службе ССО.

«В результате падения обломков и детонации взрывной волной повреждены два объекта системы правосудия.

Сотрудники Службы и работники не пострадали!», - говорится в сообщении.

Фото: sso.court.gov.ua

Ранее сообщалось, что россияне атаковали «шахедами» город Славута в Хмельницкой области.

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