Атака росіян на Хмельниччину: пошкоджено два об’єкти системи правосуддя, фото

Внаслідок падіння уламків та детонації вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти системи правосуддя.

Фото: sso.court.gov.ua

Служба судової охорони повідомила, що 25 жовтня внаслідок атаки країною-агресором по Хмельниччині є багато пошкоджень та постраждалих. Про це йдеться у пресслужбі ССО.

«Внаслідок падіння уламків та детонації вибуховою хвилею пошкоджено два об’єкти системи правосуддя.

Співробітники Служби та працівники не постраждали!», - сказано у повідомленні.

Фото: sso.court.gov.ua

Раніше ми писали, що росіяни атакувала «шахедами» місто Славута на Хмельниччині.

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