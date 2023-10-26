Атака росіян на Хмельниччину: пошкоджено два об’єкти системи правосуддя, фото

Служба судової охорони повідомила, що 25 жовтня внаслідок атаки країною-агресором по Хмельниччині є багато пошкоджень та постраждалих. Про це йдеться у пресслужбі ССО.
«Внаслідок падіння уламків та детонації вибуховою хвилею пошкоджено два об’єкти системи правосуддя.
Співробітники Служби та працівники не постраждали!», - сказано у повідомленні.
Фото: sso.court.gov.ua
Раніше ми писали, що росіяни атакувала «шахедами» місто Славута на Хмельниччині.
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