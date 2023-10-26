На Харківщині чоловік підірвався на «пелюстці» – ДСНС

Житель Харківщини, нажаль, загинув.

Ілюстративне зображення: armyinform

У Харківській області чоловік підірвався на протипіхотній міні. Про це повідомили у ДСНС України та зазначили.

Інцидент трапився в полі неподалік одного із сіл Ізюмського району.

«За попередніми даними, чоловік, 1966 р.н., підірвався на протипіхотній міні ПФМ-1 "Пелюстка" та загинув на місці», - сказано у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у Миколаївській області двоє дітей підірвалися на міні.

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