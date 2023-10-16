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Відповідальність за помилки в класифікації посад держслужби буде на керівниках держорганів – НАДС

Класифікацію посад держорганам та судам буде необхідно здійснити протягом місяця.

Верховний Суд виніс рішення у справі екс-голови Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка, який стягував майнову і моральну шкоду, завдану органами слідства

Екс-голова Апеляційного суду Києва Антон Чернушенко перебував під слідством більше 5,5 років – врешті справу стосовно нього закрили, і він подав позов про стягнення несплаченої суддівської винагороди, вартості талонів на пальне і відшкодування моральної шкоди.

Саме позивач має бути зацікавлений у тому, щоб організувати належне та своєчасне отримання кореспонденції від суду, - Велика Палата Верховного Суду

Положення КАСУ не покладають на суд обов`язку встановлювати обсяг повноважень та особу того, хто поставив підпис у рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення, якщо його було доставлено за вказаною самим позивачем адресою, - позиція ВП ВС.

Складові довічного грошового забезпечення судді у відставці як одна з гарантій незалежності судді, — позиція Верховного Суду

Верховний Суд визначив особливості врахування розміру доплати за перебування на адміністративній посаді в суді для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці.

Підозрюваний вимагав у ЗМІ та прокуратури спростувати інформацію про його затримання, – Верховний Суд встановив, чи підлягає спростуванню інформація, отримана під час досудового розслідування

З питанням громадського правопорядку суспільство має бути обізнаним та ознайомленим, і таке поширення інформації відповідає практиці застосування Конвенції про захист прав людини і не є порушенням презумпції невинуватості, - позиція Верховного Суду.

  1. В Україні

На Миколаївщині двоє підлітків підірвалися на міні

07:00, 16 жовтня 2023
Один хлопчик загинув.
На Миколаївщині двоє підлітків підірвалися на міні
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У Миколаївській області двоє дітей підірвалися на міні. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Один хлопчик загинув.

«У Баштанському районі Миколаївської області загинув 14-річний хлопчик. Його 12-річного товариша травмовано. Діти гралися в полі за селом. Раніше на цій території велися активні бойові дії», - зазначив Клименко.

«Всього з початку повномасштабного вторгнення через підриви на вибухонебезпечних предметах загинуло 248 осіб, 525 – травмовано», - сказано у повідомленні.

Не дивлячись на щоденну роботу саперів, багато гектарів земель ще залишаються дуже небезпечними, наголосив Ігор Клименко.

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