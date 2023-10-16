На Миколаївщині двоє підлітків підірвалися на міні

Один хлопчик загинув.

У Миколаївській області двоє дітей підірвалися на міні. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Один хлопчик загинув.

«У Баштанському районі Миколаївської області загинув 14-річний хлопчик. Його 12-річного товариша травмовано. Діти гралися в полі за селом. Раніше на цій території велися активні бойові дії», - зазначив Клименко.

«Всього з початку повномасштабного вторгнення через підриви на вибухонебезпечних предметах загинуло 248 осіб, 525 – травмовано», - сказано у повідомленні.

Не дивлячись на щоденну роботу саперів, багато гектарів земель ще залишаються дуже небезпечними, наголосив Ігор Клименко.

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