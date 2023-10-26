На Харьковщине мужчина подорвался на «лепестке» – ГСЧС

Житель Харьковщины, к сожалению, погиб.

Иллюстративное изображение: armyinform

В Харьковской области мужчина подорвался на противопехотной мине. Об этом сообщили в ГСЧС Украины и отметили.

Инцидент произошел в поле недалеко от одного из сел Изюмского района.

«По предварительным данным, мужчина, 1966 г.р., подорвался на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" и погиб на месте», - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области двое детей подорвались на мине.

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