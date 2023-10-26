Наследодатель умер до решения вопроса о приватизации квартиры, - Верховный Суд высказался по поводу признания права собственности за его дочерью в порядке наследования

Наследодатель подал в агентство по приватизации жилья городского совета пакет документов на приватизацию квартиры, однако приватизировать ее не успел – имеет ли право на квартиру его дочь.

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Обязательным условием перехода к наследникам в порядке наследования права требовать признания за ними права собственности на квартиру, в которой проживал наследодатель, но умер до решения вопроса соответствующим государственным органом о приватизации, является обращение наследодателя к соответствующему органу приватизации с надлежащим образом оформленным заявлением. Об этом говорится в постановлении Верховного Суда от 9 августа 2023 г. по делу № 523/20890/21.

Обставини справи

Так, 9 серпня 2023 року Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув касаційну скаргу Одеської міської ради у справі за позовом дочки спадкодавця до Одеської міської ради, третя особа – комунальне підприємство «Міське агентство з приватизації житла» Одеської міської ради про визнання права власності в порядку спадкування на нерухоме майно.

Судами установлено, що батько позивачки помер. Згідно з листом КП «Міське агентство з приватизації житла» у вересні 2020 року до агентства був поданий пакет документів на приватизацію квартири, основним квартиронаймачем якої був померлий.

Під час перевірки документів були виявлені недоліки, а саме: у заяві на приватизацію була допущена помилка в році народження основного квартиронаймача; лист відомчої організації заповнений з помилками; відсутній договір найму на ім’я батька. Про недоліки він був повідомлений, однак до агентства не з’явився у зв’язку із хворобою та направив свою дочку, яка отримала документи для виправлення помилок. До агентства повернута заява та лист відомчої організації з виправленими помилками.

Позивачка вважає, що права на зазначену квартиру увійшли до складу спадщини. У серпні 2021 року постановою державної нотаріальної контори дочці було відмовлено у видачі свідоцтва про право на спадщину на зазначену квартиру з підстав ненадання оригіналу правовстановлюючого документа на квартиру. Ураховуючи наведене, вона просила суд визнати за нею право власності на квартиру в порядку спадкування за законом після смерті свого батька.

Позиція Верховного Суду

Рішенням районного суду, залишеним без змін постановою апеляційного суду, позов задоволено. Визнано за дочкою право власності на квартиру в порядку спадкування за законом після смерті батька. Верховний Суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій з огляду на таке.

Відповідно до частини четвертої статті 5 Закону «Про приватизацію державного житлового фонду» право на приватизацію квартир (будинків) державного житлового фонду з використанням житлових чеків одержують громадяни України, які постійно проживають в цих квартирах (будинках) або перебували на обліку потребуючих поліпшення житлових умов до введення в дію цього Закону.

У частині десятій статті 8 Закону «Про приватизацію державного житлового фонду» закріплено, що органи приватизації, органи місцевого самоврядування не мають права відмовити мешканцям квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках у приватизації займаного ними житла, крім випадків, передбачених законом. Перелік таких випадків визначений у законодавстві і є вичерпним. До них відноситься відсутність у особи права на приватизацію (частина друга статті 1 Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»), заборона приватизувати конкретне приміщення (частина четверта статті 1 Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», частина друга статті 2 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду»).

У пункті 18 Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 16 грудня 2009 року № 396, передбачено перелік документів, які подаються громадянином до органу приватизації.

Право на приватизацію квартири, яка належить до державного житлового фонду, мають особи, які постійно проживають у цій квартирі. Для отримання права власності на житло особа повинна звернутись до відповідного органу приватизації з належно оформленою заявою, яка підлягає розгляду названим органом у строк, передбачений чинним законодавством.

У тому разі, коли громадянин, який висловив волю на приватизацію займаної ним квартири, помер до прийняття компетентним органом рішення про приватизацію, але після збігу встановленого частиною третьою статті 8 Закону «Про приватизацію державного житлового фонду» строку, до його спадкоємців у порядку спадкування переходить право вимагати визнання за ними права власності на таку квартиру.

Таким чином, обов’язковою умовою переходу до спадкоємців у порядку спадкування права вимагати визнання за ними права власності на квартиру, в якій проживав спадкодавець, але помер до вирішення питання відповідним державним органом про її приватизацію, є звернення спадкодавця до відповідного органу приватизації з належно оформленою заявою.

Встановивши, що спадкодавець за свого життя (20 вересня 2020 року) висловив волю на приватизацію займаної ним з 1989 року квартири, однак помер до прийняття компетентним органом рішення про приватизацію, але після збігу встановленого частиною третьою статті 8 Закону «Про приватизацію державного житлового фонду» строку, суди попередніх інстанцій дійшли загалом обґрунтованих висновків про наявність у позивача, як спадкоємиці, права вимагати визнання за нею права власності на таку квартиру.

Посилання Одеської міської ради на ненадання заявником ордера на вселення у житлове приміщення за обставин цієї справи не свідчить про відсутність у дочки права на приватизацію квартири, в якій він був зареєстрований і проживав з 1989 року.

Водночас слід також враховувати, що орган приватизації на час подання дочкою відповідної заяви не вказував на цей недолік, фактичне проживання та реєстрацію на законних підставах дочки у спірному житлі протягом тривалого часу не оспорює.

Отже, ця обставина не була підставою для відмови уповноваженого органу приватизації у приватизації спірної квартири. Ненадання заявником ордера на квартиру не може бути єдиною підставою для відмови у приватизації житла з огляду на те, що орган приватизації не був позбавлений можливості додатково витребувати від заявника документи, яких не вистачало для прийняття рішення.

Автор: Наталя Мамченко

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