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$10,5 тысяч за решение по делу о смертельном ДТП: подозревают судью Кропивницкого апелляционного суда

15:15, 26 октября 2023
НАБУ и САП разоблачили судью Кропивницкого апелляционного суда по ходатайству о неправомерной выгоде за принятие смягчающего приговора виновнику смертельного ДТП.
$10,5 тысяч за решение по делу о смертельном ДТП: подозревают судью Кропивницкого апелляционного суда
Фото: НАБУ и САП
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Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении судьи Кропивницкого апелляционного суда в просьбе неправомерной выгоды за вынесение смягчающего приговора в отношении виновника смертельного ДТП. Об этом сообщают НАБУ и САП.

«По данным следствия, судья через посредника выразил просьбу предоставить ему неправомерную выгоду в размере 10,5 тысячи долларов за изменение приговора суда первой инстанции и назначение условного наказания в отношении лица, повлекшего за собой ДТП со смертью лица. С целью сокрытия своей причастности к совершению преступления судья поручил посреднику как получение неправомерной выгоды, так и ее хранение.

Впрочем, коллегия судей Кропивницкого апелляционного суда оставила приговор суда первой инстанции без изменений и назначила виновнику наказания в виде лишения свободы. Поскольку судья не смог обеспечить выполнение своего обещания, большая часть неправомерной выгоды была возвращена», — говорится в сообщении.

В ходе обыска по месту жительства посредника детективы обнаружили остаток незаконно полученных денежных средств на сумму 450 долларов.

Судье доложено о подозрении по ч. 3 ст. 368, а его сообщнику – по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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