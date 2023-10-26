Нацбанк улучшил прогноз международных резервов Украины до $41,8 млрд на конец года

В 2024 году валютные резервы НБУ составят $44,7 млрд (предыдущий прогноз – $42,6 млрд), а в 2025 году – $45 млрд ($44,1 млрд).

Национальный банк Украины улучшил прогноз международных резервов на 2023 год с $38,3 млрд. до $41,8 млрд. Об этом сообщает НБУ.

Так, в 2024 году валютные резервы НБУ составят $44,7 млрд (предыдущий прогноз – $42,6 млрд), а в 2025 году – $45 млрд ($44,1 млрд).

«Благодаря официальному финансированию НБУ сможет поддерживать достаточный уровень международных резервов и, соответственно, устойчивость валютного рынка», – заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Предполагается, что общий объем финансовой поддержки в форме кредитов и грантов в этом году достигнет около $45 млрд, что выше предыдущего прогноза НБУ – $42 млрд. Эти поступления остаются основным источником покрытия высокого дефицита государственного бюджета, что в этом году расширится до почти 29% ВВП.

«Благодаря международной помощи, Украина также имеет возможность финансировать значительный дефицит текущего счета, а НБУ – поддерживать высокий уровень международных резервов и балансировать валютный рынок. Потребности Украины во внешнем финансировании в последующие годы будут оставаться значительными, несмотря на постепенное мобилизацию внутренних финансовых ресурсов и фискальную консолидацию», – заявил Пышный.

Важным предположением прогноза остается достаточность и ритмичность международной помощи. Необходимым условием для этого является выполнение Украиной взятых на себя обязательств перед международными партнерами.

«Это позволит профинансировать критические расходы бюджета и в дальнейшем избегать его эмиссионного финансирования. Со своей стороны НБУ сможет поддерживать резервы на уровне выше $40 млрд, несмотря на значительные интервенции для сохранения устойчивости валютного рынка, в том числе на фоне дальнейших мер по валютной либерализации», – отметил Пышный.

НБУ также улучшил прогноз отрицательного сальдо текущего счета с $11 млрд. до $7,3 млрд. в 2023 году.

Прогноз на 2024 год улучшен с $17,2 млрд до $11 млрд, в 2025 году прогноз ухудшен с $16,1 млрд до $17,6 млрд.

Ранее мы писали, что НБУ снизил учетную ставку до 16% и улучшил прогноз на 2023 год.

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