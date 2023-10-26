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Основания для принятия мер обеспечения иска: позиция КАС ВС

20:25, 26 октября 2023
КАС ВС обратил внимание, что меры обеспечения должны быть приняты только в пределах исковых требований, быть адекватными и соразмерными с исковыми требованиями.
Основания для принятия мер обеспечения иска: позиция КАС ВС
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В Пятом апелляционном административном суде разъяснили постановление КАС ВС №440/9568/22 от 19.10.2023 относительно оснований для принятия мер обеспечения иска.

КАС ВС зазначив що, підстави забезпечення позову, передбачені ч. 2 ст. ст. 150 КАС, є оціночними, тому суд повинен у кожному випадку, виходячи з конкретних доказів, встановити, чи є хоча б одна з названих обставин, і оцінити, чи не може застосуванням заходів забезпечення позову бути завдано ще більшої шкоди, ніж та, якій можна запобігти.

Ч. 1 ст. 151 КАС встановлює, що позов може бути забезпечено:

  •  зупиненням дії індивідуального акта або нормативно-правового акта;
  •  забороною відповідачу вчиняти певні дії;
  •  забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору;
  •  зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється в безспірному порядку

При розгляді заяв про забезпечення позову суд має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитись, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позов та з`ясувати відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулась з такою заявою, позовним вимогам.

КАС ВС звернув увагу що, заходи забезпечення мають бути вжиті лише в межах позовних вимог, бути адекватними та співмірними з позовними вимогами.

Таким чином, інститут забезпечення позову є однією з гарантій захисту прав, свобод та законних інтересів юридичних та фізичних осіб - позивачів в адміністративному процесі, механізмом, який покликаний забезпечити реальне та неухильне виконання судового рішення прийнятого в адміністративній справі.

Водночас, вирішуючи питання щодо наявності підстав для вжиття заходів забезпечення позову, суди повинні також враховувати специфіку правовідносин, стосовно яких виник спір, та їхнє відповідне законодавче врегулювання, за наслідками аналізу якого можна зробити висновок, чи дійсно застосування заходів забезпечення позову є необхідним у даному конкретному випадку, чи може невжиття таких засобів мати незворотні наслідки.

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