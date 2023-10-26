Антисемиты не смогут получить гражданство Германии, — глава МВД

Парламент Германии рассматривает новый закон о гражданстве.

Парламент Германии рассматривает закон, устанавливающий, что люди, совершившие антисемитские действия, никогда не смогут получить гражданство. Об этом заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, передает Reuters.

«Наш проект нового закона о гражданстве, который мы будем сейчас обсуждать в Бундестаге, предусматривает четкое исключение антисемитов», — отметила Фаэзер.

Она добавила, что власти Германии были «чрезвычайно пристальными» в отношении сторонников палестинской исламистской группировки ХАМАС в Германии, заявив, что любое такое лицо будет «преследовано по всей строгости закона».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.