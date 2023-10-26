Харьковская ОВА планирует объявить принудительную эвакуацию детей из 10 населенных пунктов

Из 10 населенных пунктов Харьковской области планируют объявить принудительную эвакуацию детей.
Сейчас там проживает 275 несовершеннолетних. Об этом сообщили в Харьковской ОВА, пишет Минреинтеграции.
Также мы сообщали, что в восьми населенных пунктах Донетчины объявлено принудительную эвакуацию детей.
Кроме того, принудительную эвакуацию детей введено в ряде населенных пунктов Херсонщины.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.