Харьковская ОВА планирует объявить принудительную эвакуацию детей из 10 населенных пунктов

Эвакуацию детей планируют объявить из 10 населенных пунктов.

Источник фото: npu.gov.ua

Из 10 населенных пунктов Харьковской области планируют объявить принудительную эвакуацию детей.

Сейчас там проживает 275 несовершеннолетних. Об этом сообщили в Харьковской ОВА, пишет Минреинтеграции.

Также мы сообщали, что в восьми населенных пунктах Донетчины объявлено принудительную эвакуацию детей.

Кроме того, принудительную эвакуацию детей введено в ряде населенных пунктов Херсонщины.

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