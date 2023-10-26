Харківська ОВА планує оголосили примусову евакуацію дітей із 10 населених пунктів

Евакуацію дітей планують оголосити із 10 населених пунктів.

Джерело фото: npu.gov.ua

З 10 населених пунктів Харківської області планують оголосити примусову евакуацію дітей.

Зараз там проживає 275 неповнолітніх. Про це повідомили у Харківській ОВА, пише Мінреінтеграції.

Також ми повідомляли, що у восьми населених пунктах Донеччини оголошено примусову евакуацію дітей.

Крім того, примусову евакуацію дітей запроваджено у низці населених пунктів Херсонщини.

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